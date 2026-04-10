Napoli su Alajbegovic pronti 25 milioni | È un piccolo Kvara

Napoli sta valutando un investimento di 25 milioni di euro per portare in squadra Alajbegovic, considerato un giovane promettente e paragonato a Kvara. La mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali ha portato alla luce le qualità del giocatore, che ha attirato l’attenzione delle società di club. La trattativa sembra in fase avanzata, con l’intenzione di rafforzare l’organico con un talento emergente.

La delusione della Nazionale italiana per la mancata qualificazione al Mondiale ci ha restituito il talento di Kerim Alajbegovic. Il gioiellino della Bosnia è finito subito nel mirino del Napoli: Giovanni Manna vorrebbe chiudere l’operazione entro giugno, secondo quanto riporta la “Gazzetta dello Sport”. Alajbegovic: dall’affare Salisburgo al Napoli. Il Salisburgo compì un colpaccio dodici mesi fa, strappando il bosniaco al Bayer Leverkusen per appena due milioni di euro. I tedeschi lasciarono partire Alajbegovic per consentirgli di giocare con continuità in prima squadra, ma mantenendo un diritto di riacquisto fissato a otto milioni. Una clausola già esercitata dal club tedesco. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli su Alajbegovic, pronti 25 milioni: “È un piccolo Kvara” Leggi anche: Nuovo Napoli: ecco Alajbegovic, un piccolo Kvara per il rilancio Leggi anche: Alajbegovic fa gola: Napoli, Roma e Milan sul bosniaco da 25 milioni di euro Temi più discussi: Nuovo Napoli: ecco Alajbegovic, un piccolo Kvara per il rilancio; Alajbegovic, il Napoli fa sul serio: Manna accelera per evitare un rischio – GdS; Mercato, il Napoli spinge forte su Alajbegovic: vuole antipare la concorrenza; Il Milan forte su Alajbegovic: il costo dell'operazione e il piano dei rossoneri. Il nodo resta il contro riscatto del Bayer Leverkusen. Nuovo Napoli: ecco Alajbegovic, un piccolo Kvara per il rilancioLA società punta a ringiovanire e ad abbassare il tetto ingaggi. Nel mirino anche Gomes e Rios. Forte pressing anche sul diciottenne difensore del Werder Brema Karim Coulibaly ... msn.com Alajbegovic fa gola: Napoli, Roma e Milan sul bosniaco da 25 milioni di euroAlajbegovic potrebbe scatenare una vera e propria asta tra le big italiane. Ecco tutti i dettagli sulle trattative ... ilnapolista.it Diteci chi è questo ex Napoli #napoli #spazionapoli - facebook.com facebook LIVE MN - Napoli-Milan (0-0): inizia la partita al Maradona... x.com