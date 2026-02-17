Napoli un incendio coinvolge lo storico teatro Sannazaro in pieno centro I Vigili del fuoco | È completamente compromesso

Un incendio scoppiato a Napoli ha devastato il teatro Sannazaro, situato nel cuore di Chiaia, causando danni irreparabili alla struttura. Le fiamme, originate da un incendio in un condominio vicino, si sono rapidamente estese all’edificio storico. I Vigili del fuoco affermano che il teatro è ora completamente compromesso. La polizia sta indagando sulle cause dell’incendio e sui motivi che hanno permesso alle fiamme di diffondersi così rapidamente.

Un incendio è divampato alle prime luci di oggi nella zona di Chiaia a Napoli, interessando anche il Teatro Sannazaro. Le fiamme si sono propagate velocemente, aggredendo gran parte della struttura di via Chiaia. A distanza di circa cinque ore dall'allarme, scattato intorno alle 5 di questa mattina, il rogo non era stato ancora domato. I danni sono ingenti, al punto che i vigili del fuoco a metà mattinata hanno ammesso che «la struttura è completamente compromessa». La cupola del teatro è andata interamente distrutta. Vi sarebbero anche intossicati tra i residenti della zona, si parla di quattro persone che sono state accompagnate precauzionalmente in ospedale.

