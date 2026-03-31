Napoli 14enne accoltellato nel bagno della scuola | denunciati altri due minori

A Napoli, un ragazzo di 14 anni è stato ferito con un coltello nel bagno di una scuola nel quartiere Scampia. La polizia ha denunciato due minori: un 17enne per averlo accoltellato e un 15enne per favoreggiamento. Gli agenti stanno indagando sulle circostanze dell’aggressione e sulle responsabilità dei coinvolti.

(Adnkronos) – Un 14enne è stato accoltellato nel bagno di una scuola nel quartiere Scampia a Napoli: denunciati un 17enne e, per favoreggiamento, un 15enne. Non è escluso che il 14enne fosse vittima di bullismo. I carabinieri della Stazione di Scampia sono intervenuti intorno alle 17 di ieri presso l'istituto scolastico “Pontano delle Arti e dei Mestieri” in viale della Resistenza per la segnalazione da parte della dirigente scolastica di un ragazzo ferito da arma bianca all’altezza della gamba. Dagli accertamenti – non semplici visto lo stato d’ansia e di paura che la vittima stava vivendo – effettuati grazie al prezioso contributo della dirigente scolastica, i carabinieri hanno ricostruito la vicenda. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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