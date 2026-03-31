Napoli 14enne accoltellato nei bagni della scuola | due minori denunciati

Due minori sono stati denunciati dopo un episodio avvenuto in una scuola di Napoli, dove un ragazzo di 14 anni è stato ferito con un coltello nei bagni. La ferita al polpaccio ha richiesto cure mediche. L’arma usata è stata trovata e gettata in un canale di scolo. La polizia ha individuato e identificato i due giovani coinvolti nell’aggressione.

Il giovane ha riportato una ferita alla gamba. L'arma da taglio utilizzata è stata gettata in un canale di scolo Icarabinieri della stazione di Scampia,Napoli, sono intervenuti ieri intorno alle ore 17, presso l’Istituto Pontano delle Arti e dei Mestierisituato inviale della Resistenza, in seguito alla segnalazione della dirigente scolastica riguardo unragazzo ferito con arma bianca alla gamba. Attraverso gliapprofondimenticondotti con il supporto della dirigente, gli agenti hannoricostruito la dinamica dell’accaduto. Secondo quanto emerso dalle forze dell’ordine di Napoli, poco prima del fatto,un ragazzo di 17 anni, insieme ad altri coetanei, avrebbe trovato unpretesto per far recare un 14enne nei bagni della scuola. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Napoli, 14enne accoltellato nei bagni della scuola: due minori denunciati Articoli correlati Napoli, la trappola nei bagni della scuola e poi i fendenti: 14enne accoltellato in un istituto di Scampia. Denunciati due minoriL’ultima pugnalata inferta al cuore pulsante della scuola arriva da Napoli, dove un 14enne è stato accoltellato nel bagno dell’istituto che frequenta... Leggi anche: Napoli, a Scampia 14enne accoltellato alla gamba nei bagni di scuola: denunciati due minorenni STUDENTE DI 14 ANNI ACCOLTELLATO NEL BAGNO DELLA SCUOLA: L’IPOTESI DEL BULLISMO Altri aggiornamenti Discussioni sull' argomento Napoli, 14enne accoltellato nel bagno a scuola: denunciati due minori; Napoli, 14enne accoltellato nel bagno della scuola: denunciati altri due minori; Ragazzino di 14 anni accoltellato nei bagni della scuola. Attirato in trappola da due compagni: Vieni con noi; Scampia, 14enne accoltellato alla gamba nei bagni della scuola. Scampia, 14enne accoltellato nei bagni della scuolaAncora un caso di violenza che ha come protagonisti dei minori. Denunciati un 17enne e un 15enne. Si indaga su precedenti episodi di bullismo ... quotidiano.net Quattordicenne accoltellato nei bagni della scuola a Napoli, due minori denunciati. E' accaduto a Scampia: il fendente sarebbe stato sferrato da un 17enne, mentre un 15enne avrebbe nascosto l'arma #ANSA facebook Quattordiceenne accoltellato nei bagni della scuola a Napoli, due minori denunciati x.com