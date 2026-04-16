Al porto di Ancona è stato effettuato un sequestro di 30 mila farmaci anabolizzanti destinati a un valore di circa 200 mila euro. L'operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza nell'ambito di un'indagine sul traffico illecito di sostanze dopanti. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulle persone coinvolte o sui procedimenti giudiziari in corso.

È di 30 mila farmaci anabolizzanti sequestrati e un valore di oltre 200.000 euro il bilancio di un’operazione condotta dalle forze dell’ordine presso il porto di Ancona. L’intervento, finalizzato a contrastare il traffico illegale di sostanze dopanti, è stato portato a termine dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza insieme ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che hanno individuato un carico sospetto nascosto tra confezioni di vitamine e integratori naturali. Operazione congiunta tra Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione è stata resa possibile grazie all’analisi incrociata dei dati provenienti dai sistemi informatici e dai database in dotazione agli investigatori.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ancona, al posto di campioncini omaggio 30mila anabolizzanti per 200 mila euro: maxi sequestro al porto

Notizie correlate

Maxi sequestro al porto di Gioia Tauro: oltre 3 mila pannelli led contraffatti dalla Cina pronti per il mercato europeoI funzionari dell'Adm all’interno dello stesso container hanno scoperto anche merce che non risultavano riportate nella bolletta di importazione.

Porto Ancona, maxi sequestro di esplosivi: 314mila munizioni e 10 milioni di detonatoriANCONA – Un carico di circa 314 mila munizioni e 10 milioni e 584 mila detonatori, materiale riconducibile a due società italiane e destinato, almeno...

Contenuti e approfondimenti

Argomenti più discussi: Ancona Stadio del Conero - Quarta tappa del Tour della Legalità; Ancona, concerti, sfilate, giochi e spettacoli: arriva una Notte Bianca per il Piano; Olympia tra Ancona, San Severo e Zagabria: giovani in evidenza e Iandolo sul podio internazionale; Pallanuoto A2 femminile, la Cosma Vela Ancona vince anche ad Anzio e mette al sicuro il primo posto.

Ancona, al posto di campioncini omaggio 30mila anabolizzanti per 200 mila euro: maxi sequestro al portoSequestrati 30 mila farmaci anabolizzanti al porto di Ancona: operazione della Guardia di Finanza contro il traffico illegale di sostanze dopanti. virgilio.it

: , Ancona – Un carico di circa 30mila dosi di sostanze dopanti illegali, che sarebbe stato distribu - facebook.com facebook

Per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il casello di #Pesaro dalle ore 22 del 16 aprile alle ore 6 del 17 aprile, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Ancona. #autostrade #lavori #autostrada x.com