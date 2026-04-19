Domani si disputa a Napoli una partita tra la squadra locale e la Lazio. L'allenatore del Napoli ha deciso di cambiare due titolari rispetto alla formazione schierata contro Parma. Le probabili formazioni sono state ufficializzate e si attendono le ultime conferme prima del calcio d'inizio. La sfida è in programma alle ore 20:45 e sarà valida per il campionato di Serie A.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli è pronto per affrontare la Lazio di Maurizio Sarri in un incontro che si preannuncia avvincente. Dopo le positive prove messe in mostra durante la trasferta di Parma, il mister salentino ha deciso di apportare alcune modifiche nella formazione, puntando su un modulo 3-4-2-1 in grado di esaltare il potenziale offensivo della squadra. Una delle principali novità sarà l’inserimento di Alisson Santos, il giovane talento brasiliano che ha impressionato in campo. Grazie a una performance notevole al Tardini, Santo è ora in pole position per ottenere un posto da titolare, sostituendo Anguissa, un giocatore di grande esperienza ma che ha mostrato qualche lacuna nelle ultime partite.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli – Lazio: probabili formazioni, Conte rivoluziona due posizioni rispetto a Parma.

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