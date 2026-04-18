Napoli-Lazio probabili formazioni | un cambio per Conte rispetto a Parma

Domani alle 18 al Maradona si terrà la partita tra Napoli e Lazio, valida per la 33esima giornata di Serie A. La sfida sarà trasmessa in diretta su Dazn. Secondo le ultime indiscrezioni, l’allenatore del Napoli potrebbe schierare una formazione con un solo cambio rispetto alla squadra che ha affrontato il Parma.

Le probabili formazioni di Napoli-Lazio, 33esima giornata di Serie A: si gioca al Maradona ale 18 (diretta tv Dazn). Rispetto a Parma, Antonio Conte inserisce Beukema al posto di Juan Jesus, ballottaggio Politano-Gutierrez (60-40%). Per Maurizio Sarri, Cataldi favorito su Patric, Basic su Dele Bashiru, Isaksens su Cancellieri.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Napoli-Lazio, probabili formazioni: un cambio per Conte rispetto a Parma NAPOLI LAZIO PROBABILI FORMAZIONI ALISSON SANTOS E BEUKEMA TITOLARILE ULTIME Notizie correlate Napoli-Fiorentina, solo un cambio per Conte rispetto al Chelsea: le probabiliDopo l’amara sconfitta in Champions League contro il Chelsea, e la conseguente eliminazione dalla maggiore competizione europea, al Maradona arriva... Parma-Napoli, probabili formazioni e orari tv. Conte ritrova HojlundNapoli, 11 aprile 2026 - Un occhio al Tardini e un altro al Sinigaglia: nonostante la contemporaneità in campo non ci sia, si torna un po' al recente... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Napoli-Lazio, le probabili formazioni della partita di Serie A; Serie A, oggi Napoli-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla; Probabile Formazione - 33° Giornata; Napoli-Lazio: probabili formazioni e statistiche. Napoli-Lazio, le probabili formazioni della partita di Serie ANapoli e Lazio si sfidano nella 33^ giornata, sabato 18 aprile alle 18 allo stadio Maradona. Conte con De Bruyne e Alisson alle spalle di Hojlund. Sarri - con tre dubbi di formazione - rilancia Zaccag ... sport.sky.it Napoli-Lazio oggi in serie A: orari, probabili formazioni e dove vederlaNapoli-Lazio è il secondo match di oggi, sabato 18 aprile, alle 18 della 33esima giornata di serie A. I partenopei vogliono consolidare il secondo posto in ... lapresse.it Napoli Lazio, tre momenti. - facebook.com facebook Napoli-Lazio, i convocati di Sarri: tornano Gila e Maldini x.com