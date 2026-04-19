Napoli-Lazio Conte fischiato dalla stessa piazza che festeggiava lo Scudetto | la storia si ripete

Durante la partita tra Napoli e Lazio, l’allenatore del team partenopeo è stato accolto con fischi dalla stessa tifoseria che poco prima festeggiava lo scudetto. La squadra di casa ha subito una sconfitta per 0-2, interrompendo un’imbattibilità casalinga che durava da 496 giorni. La sfida si è conclusa con la Lazio che ha conquistato i tre punti, mentre l’allenatore è stato oggetto di proteste da parte dei supporter.

? In Sintesi Il Napoli crolla al Maradona perdendo 0-2 contro la Lazio e interrompendo un’imbattibilità casalinga che durava da 496 giorni. La prestazione della squadra di Antonio Conte rientra nella categoria “horror”: gli azzurri hanno incassato il gol di Cancellieri al 6? minuto e hanno chiuso la partita con zero tiri in porta verso lo specchio difeso dal giovane Motta. Il tecnico ha bocciato l’esperimento dei “Fab Four”, sostituendo Kevin De Bruyne e Frank Anguissa già all’intervallo per inserire Alisson Santos ed Elmas. Nonostante il quarto rigore stagionale parato da Vanja Milinkovic-Savic, la squadra è apparsa mentalmente in vacanza. Questo tracollo ha scatenato un feroce processo mediatico contro Conte.🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Napoli-Lazio, Conte fischiato dalla stessa piazza che festeggiava lo Scudetto: la storia si ripete Lazio-Napoli | Conte vince a Roma contro Sarri: la gioia dei tifosi azzurri anche sotto la pioggia Notizie correlate Lazio travolge il Napoli: Conte crolla e lo scudetto è un miraggioIl Napoli di Antonio Conte subisce un colpo durissimo al Maradona, soccombendo per 2-0 contro la Lazio di Maurizio Sarri nel turno di sabato della... Napoli-Lazio 0-2: Conte affonda al Maradona, lo Scudetto vola verso MilanoIl Napoli di Antonio Conte alza bandiera bianca e saluta definitivamente il sogno Scudetto. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Il Napoli di Conte crolla tra i fischi contro la Lazio: l'Inter può già vincere lo scudetto il prossimo weekend; Il Napoli crolla con la Lazio: l'Inter ride e vede lo Scudetto; Il Napoli cade con la Lazio (0-2): Inter resta a +12, scudetto vicino. Conte: legnata sui denti; Colpo della Lazio al Maradona: 2-0 al Napoli. Conte: Nazionale? Ne parlerei in privato con De Laurentiis. Napoli sconfitto dalla Lazio: Conte risponde a De Laurentiis sull’addioLa Lazio batte il Napoli 2-0. Errori e fragilità partenopee, riflessioni necessarie. Conte parla del suo futuro nel club. newsmondo.it Napoli – Lazio 0-2 Il sogno scudetto si spegne contro SarriÈ stata una lezione severa quella di Sarri, al Napoli di Conte, che nemmeno dopo il rigore parato da Milinkovic Savic a Zaccagni nel primo tempo è riuscito a reagire, perdendo nettamente e per la ... magazinepragma.com Vanja Milinkovic-Savic è stato l'unico sufficiente in Napoli-Lazio: SÌ o NO - facebook.com facebook Napoli-Lazio, Conte sul futuro: "A De Laurentiis non rispondo in pubblico" #SkySport #SkySerieA x.com