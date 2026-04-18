Nel match tra Napoli e Lazio, la squadra ospite si è imposta con un risultato di 2-0, portando a casa una vittoria importante. La partita si è giocata allo stadio Maradona, dove il Napoli di Antonio Conte ha subito la sconfitta. Con questa vittoria, la Lazio ha consolidato la sua posizione in classifica, mentre il Napoli ha visto ridursi ulteriormente il suo margine di punti in vista della fine del campionato, che si avvicina.

Il Napoli di Antonio Conte alza bandiera bianca e saluta definitivamente il sogno Scudetto. Al Maradona festeggia la Lazio di Maurizio Sarri, che con un secco 0-2 firma il ko tecnico dei padroni di casa, ora scivolati a un siderale -12 dall’Inter a soli cinque turni dal termine. Una serata nata male e finita peggio per gli azzurri, fischiati da uno stadio che ha assistito all’eclissi di una squadra apparsa svuotata e priva di reazione. Il verdetto matura già dopo sei minuti: Cancellieri gela l’impianto di Fuorigrotta sfruttando l’assist di un ispirato Taylor. Il raddoppio, che chiude i conti al 57?, porta la firma di Basic, glaciale nell’approfittare dell’ennesima sbavatura di un Buongiorno irriconoscibile, che fallisce l’anticipo su Noslin spalancando la strada al cross di Tavares.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Napoli-Lazio 0-2: Conte affonda al Maradona, lo Scudetto vola verso Milano

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