Lazio travolge il Napoli | Conte crolla e lo scudetto è un miraggio

Nel match della 33ª giornata di Serie A, il Napoli di Antonio Conte è stato sconfitto 2-0 dalla Lazio di Maurizio Sarri al Maradona. La squadra partenopea ha subito una pesante battuta d’arresto in casa, mentre i biancocelesti hanno conquistato tre punti fondamentali. La sconfitta ha influito sulla corsa allo scudetto, con il Napoli che ora vede lontano il traguardo del titolo.

Il Napoli di Antonio Conte subisce un colpo durissimo al Maradona, soccombendo per 2-0 contro la Lazio di Maurizio Sarri nel turno di sabato della trentatreesima giornata di Serie A. Il risultato manda i campioni in carica a ben 12 punti di distacco dall’Inter capolista, con solo cinque partite rimaste sul calendario, e apre lo scenario per un possibile sorpasso del Milan sul secondo posto. L’efficacia tattica di Sarri mette in crisi il sistema di Conte. La sfida al Maradona ha il trionfo del gioco biancoceleste, capace di scardinare le resistenze partenopee nonostante un momento di incertezza dovuto al rigore sbagliato di Zaccagni. Le reti che hanno siglato la vittoria della Lazio portano la firma di Cancellieri e Basic.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lazio travolge il Napoli: Conte crolla e lo scudetto è un miraggio Notizie correlate Leggi anche: Il Napoli di Conte crolla tra i fischi contro la Lazio: l’Inter può già vincere lo scudetto il prossimo weekend Napoli-Lazio 0-2: Conte affonda al Maradona, lo Scudetto vola verso MilanoIl Napoli di Antonio Conte alza bandiera bianca e saluta definitivamente il sogno Scudetto. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Napoli ko in casa dopo 26 giornate, la Lazio vince 2-0; Dalla Lazio alla Lazio, finisce l'imbattibilità casalinga del Napoli; Napoli-Lazio, le formazioni ufficiali di Conte e Sarri; Serie A, la Lazio sbanca il Maradona contro il Napoli, solo 1 a 1 tra Roma e Atalanta mentre il Parma batte l'Udinese. Crolla il Napoli al Maradona, la Lazio di Sarri domina e vinceDopo un anno e quattro mesi finisce l'imbattibilità del Maradona in campionato. ansa.it Il Napoli si è arreso, la Lazio vince al San Paolo (0-2): Inter a +12 dai partenopei e Scudetto in cassaforteUn verdetto che è parente strettissimo di una sentenza: il Napoli perde e l'Inter tocca con mano il suo 21esimo Scudetto . I nerazzurri si portano a +12 dalla ... gazzettadelsud.it Prestazione travolgente dell' #InterWomen che schiaccia la Lazio con un netto 5-2. Le ragazze di Piovani dominano il match grazie alle reti di Wullaert, Magull, Detruyer, Tomaselli e Glionna. Una reazione d'orgoglio dopo i risultati altalenanti: la squadra di - facebook.com facebook