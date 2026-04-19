Napoli istituzioni presenti al Capodanno Cingalese con Alberico Gambino e Sergio Rastrelli

A Napoli si è tenuto il Capodanno Cingalese, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali, tra cui Alberico Gambino e Sergio Rastrelli. L’evento ha visto la presenza di diverse comunità e ha celebrato le tradizioni dello Sri Lanka. Durante la giornata sono stati svolti spettacoli e momenti culturali, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza tra le diverse realtà presenti in città. L’iniziativa ha attirato un pubblico variegato e ha coinvolto diverse associazioni locali.

“Un esempio concreto ed estremamente positivo di integrazione e dialogo tra culture”. Così questa mattina a margine della celebrazione del nuovo anno solare dello Sri Lanka (il rinnovamento della vita) a Napoli, l’europarlamentare Alberico Gambino, vicepresidente Commissione Esteri del Parlamento Europeo, presente insieme con il senatore Sergio Rastrelli, segretario della Commissione Giustizia di Palazzo Madama, in rappresentanza del viceministro per gli Affari Esteri Edmondo Cirielli, impossibilitato per improrogabili impegni politico-istituzionali. Ad accoglierli il Venerabile Panangala Vajiragnana Thero, abate e guida spirituale dei buddisti cingalesi e da Ratanayaka Pathiranalage Sunil Santha rappresentante della comunità locale.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Leggi anche: Celebrazione capodanno Singalese, Gambino e Rastrelli al Tempio Buddista Paralimpiadi 2026, al via la cerimonia d’apertura: presenti Sergio Mattarella e Giorgia MeloniHome > Sport > Sport invernali > Paralimpiadi 2026, al via la cerimonia d’apertura: presenti Sergio Mattarella e Giorgia Meloni Ha preso il via... Aggiornamenti e dibattiti Capodanno cinese a Napoli: week end di festeggiamenti al Centro direzionaleCapodanno cinese tra i grattacieli del Centro direzionale. Week end di spettacoli, laboratori culturali, degustazioni e fuochi d'artificio per festeggiare l'anno del Cavallo. Napoli celebra il ... napoli.repubblica.it Napoli, via alle celebrazioni del Capodanno cinese: festa al Centro Direzionale per l’Anno del CavalloCapodanno cinese tra i grattacieli del Centro direzionale. Week end di spettacoli, laboratori culturali, degustazioni e fuochi d'artificio per festeggiare l'anno del Cavallo. Napoli celebra il ... ilmattino.it