Alla cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici di Milano Cortina, svolta all’Arena di Verona, sono presenti il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio. L’evento ha segnato l’inizio ufficiale della competizione internazionale dedicata agli atleti con disabilità. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi ospiti e atleti provenienti da diversi paesi.

Home > Sport > Sport invernali > Ha preso il via all’Arena di Verona la cerimonia d’apertura dei Giochi Paralimpici di Milano Cortina. In tribuna è presente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accanto a lui il numero uno del Comitato Paralimpico Internazionale Andrew Parsons. Presenti, tra gli altri, anche la premier Giorgia Meloni e i presidenti di Camera e Senato Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa. Lo spettacolo è iniziato con un rullo di tamburi cadenzato dalla batterista Elisa ‘Helly’ Mantin. Subito dopo ha iniziato a suonare Stewart Copeland, celebre batterista e icona dei Police, e Cornel Hrisca-Munn, batterista con disabilità. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Paralimpiadi 2026, al via la cerimonia d’apertura: presenti Sergio Mattarella e Giorgia Meloni

Leggi anche: Milano Cortina, oggi la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi. Presenti Mattarella e Meloni

Attesa per "Life in motion", la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi invernali. C'è anche MattarellaSono 29 le delegazioni, sulle 55 che parteciperanno alle Paralimpiadi, attese all'Arena di Verona questa sera per la sfilata per la cerimonia...

Tutto quello che riguarda Sergio Mattarella.

Temi più discussi: Al via le Paralimpiadi invernali di Milano Cortina: in gara 665 atleti, 45 gli italiani; Apertura delle Paralimpiadi, in sala Maffeiana l’incontro tra Mattarella e le autorità; Altre defezioni, le Paralimpiadi al via 'come una luce'; Paralimpiadi vicine: non tutte le squadre sono già in Europa.

Paralimpiadi Milano Cortina 2026 al via: la cerimonia di apertura a Verona. Ci saranno Mattarella e MeloniParalimpiadi Milano Cortina 2026 al via: la cerimonia di apertura a Verona. Ci saranno Sergio Mattarella e Giorgia Meloni ... mam-e.it

PARALIMPIADI, AL VIA CERIMONIA D'APERTURA CON MATTARELLA E MELONIVerona, 6 mar - Prende il via alle 20 all'Arena di Verona la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, della presidente del Consiglio ... 9colonne.it

il mattino di Padova. . L’Arena di Verona torna a vestirsi di festa per la cerimonia inaugurale dei Giochi paralimpici. Circondata da un dispiegamento di forze imponente per l’arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. - facebook.com facebook

Il Presidente della #Repubblica, Sergio #Mattarella, ha ricevuto al #Quirinale la Governatrice Generale del #Canada, Mary May Simon. @Quirinale @CanadainItalia @GGCanada @CanadaenItalie Era presente all'incontro il Sottosegretario degli Aff x.com