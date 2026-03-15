Il Napoli monitora Sogliano | il ds lascerà il Verona a fine stagione Tmw

Il Napoli sta seguendo da vicino la situazione di Sean Sogliano, attuale direttore sportivo del Verona, che ha annunciato la sua partenza al termine della stagione. La società partenopea tiene sotto osservazione questa scelta, mentre Sogliano si prepara a lasciare il suo ruolo nel club veneto. La decisione del dirigente di concludere il suo incarico è ufficiale e prevista entro i prossimi mesi.

Il Napoli, secondo quanto riportato da Tmw, sarebbe ancora sulle tracce di Sean Sogliano. Il ds del Verona, infatti, lascerà i butei a fine stagione. I dettagli. Napoli su Sogliano: i dettagli. Riporta Tmw: Sean Sogliano saluterà l’Hellas Verona a fine stagione. La sconfitta di oggi al Bentegodi, zero a due contro il Genoa, suona come la fine di un ciclo che è durato anche più di quanto sperato, fra cessioni di altissimo livello e salvezze da miracolo puro. Nelle prossime due settimane è previsto un incontro formale tra Sogliano e la proprietà. Non sarà trattativa, ma il prologo dell’addio. Rimarrà fino al termine della stagione, per onorare il proprio mandato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Napoli monitora Sogliano: il ds lascerà il Verona a fine stagione (Tmw) Articoli correlati Leggi anche: Verona, il ds Sogliano: «Vi racconto il mio no al Milan. Giovane un grande talento, ma mi ha sorpreso Belghali! Vi svelo il mio colpo migliore» Sogliano (DS Verona): “Dissi di no al Milan nel 2015. Poi Galliani mi confessò che …”Sean Sogliano, direttore sportivo dell'Hellas Verona, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Il pareggio del Napoli contro il Verona: i commenti a Sky Calcio Club