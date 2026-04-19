Napoli il San Carlo accoglie Dudamel | lezione di musica per 35 giovani

Al Teatro San Carlo di Napoli si è svolta una lezione di musica con la presenza del direttore Gustavo Dudamel. Trentacinque giovani elementi dell’Orchestra Sanitansamble hanno partecipato a questa esperienza, che ha previsto un confronto diretto e pratico con uno dei più noti direttori d’orchestra internazionali. L’evento si è tenuto all’interno del teatro, coinvolgendo i giovani musicisti in un momento di scambio artistico.

Trentacinque giovani talenti dell’Orchestra Sanitansamble di Napoli hanno vissuto un momento di profondo confronto artistico all’interno del Teatro San Carlo, incontrando il celebre direttore Gustavo Dudamel. L’appuntamento napoletano rappresenta il proseguimento di un percorso formativo iniziato l’anno scorso a Roma, quando il gruppo aveva già avuto modo di confrontarsi con il maestro venezuelano presso l’Auditorium Parco della Musica, in occasione dell’incontro con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Un ponte tra eccellenza internazionale e formazione locale. La partecipazione dei musicisti dell’Orchestra Sanitansamble non è un evento isolato, ma una tappa fondamentale di un itinerario di crescita che punta a collegare le realtà locali con i massimi vertici della direzione orchestrale mondiale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli, il San Carlo accoglie Dudamel: lezione di musica per 35 giovani Notizie correlate Giovani musicisti incontrano Gustavo Dudamel al Teatro San Carlo di Napoli(Adnkronos) – Trentacinque giovani musicisti dell’Orchestra Sanitansamble di Napoli hanno incontrato il maestro Gustavo Dudamel al Teatro di San... Leggi anche: Il Teatro San Carlo accoglie il ‘Falstaff’ di Verdi: un grande evento da non perdere! Altri aggiornamenti Temi più discussi: Napoli, Teatro San Carlo – La bohème; L’indagine sulla gestione del Teatro San Carlo di Napoli; Napoli, perquisizioni al Teatro San Carlo: 12 indagati per la passata gestione finanziaria; Teatro San Carlo, 11 indagati per la passata gestione: c'è ex sovrintendente Lissner. Teatro San Carlo: 12 indagati per compensi gonfiati e peculato. Scoppia lo scandalo.Una tempesta giudiziaria si abbatte sulla gestione passata del Teatro San Carlo di Napoli, noto come uno dei teatri più prestigiosi d’Europa. La Procura di Napoli ha aperto un’indagine che coinvolge d ... napolipiu.com L’indagine sulla gestione del Teatro San Carlo di NapoliRiguarda compensi agli artisti che sarebbero stati gonfiati in modo illecito, tra le altre cose, ed è indagato l'ex sovrintendente Stéphane Lissner ... ilpost.it Carlo Dolci 1616 1687 San Carlo Borromeo x.com OPERAZIONE VERITÀ SUL TEATRO SAN CARLO Voglio ritornare su un episodio che è balzato agli onori della cronaca in questi giorni. Sebbene il tutto sia stato un po' ovattato e occultato, sono arrivati avvisi di garanzia a una decina di soggetti che hanno la facebook