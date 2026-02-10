Il Teatro San Carlo accoglie il ‘Falstaff’ di Verdi | un grande evento da non perdere!

Questa sera il teatro di Napoli riapre le sue porte a un grande classico di Verdi. Sul palco va in scena “Falstaff”, tornato dopo anni di assenza. Gli appassionati non vogliono perderselo e già si registrano lunghe file davanti all’ingresso. La scena promette di essere affascinante e il pubblico si prepara a vivere un’ora di musica e emozioni.

Il Ritorno di "Falstaff" al Teatro di San Carlo di Napoli. Napoli si prepara a un evento imperdibile per gli amanti dell'opera: il Teatro di San Carlo riaccoglie "Falstaff", l'ultima grande opera di Giuseppe Verdi, dopo dieci lunghi anni dall'ultima rappresentazione. L'appuntamento è fissato per domenica 15 febbraio 2026, con ben cinque recite che si protrarranno fino a martedì 24 febbraio. Un Allestimento di Prestigio. Questo allestimento di "Falstaff" è presentato per la prima volta in Italia ed è il frutto di una coproduzione internazionale che coinvolge istituzioni di grande prestigio.

Il Teatro di San Carlo di Napoli presenta la produzione di Nabucco di Giuseppe Verdi, inserita nella stagione d'opera 20252026.

