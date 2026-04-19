Napoli il dato ora è preoccupante | è successo anche contro la Lazio

Il Napoli ha subito il suo settimo gol nei primi dieci minuti di questa stagione, un dato che desta preoccupazione. Nella partita contro la Lazio, gli azzurri hanno incassato due reti nel primo tempo, con il punteggio finale di 0-2. Questo episodio evidenzia una vulnerabilità difensiva che si ripete e che sembra essere un punto debole della squadra di allenatore.

Il Napoli incassa il settimo gol nei primi dieci minuti di stagione: contro la Lazio arriva lo 0-2 che espone una fragilità tattica ricorrente e inspiegabile negli azzurri di Conte. Napoli: l’approccio sbagliato costa caro contro la Lazio. La sconfitta al Maradona non è una semplice battuta d’arresto. Gli azzurri subiscono il gol di Cancellieri dopo soli sei minuti, frutto di una difesa disattenta. Spinazzola non chiude su Cancellieri, Anguissa lo perde di vista. Il dato statistico è allarmante: sette reti incassate nei primi dieci minuti rappresentano un pattern che va oltre la casualità. Conte non lo dichiara pubblicamente, ma l’insoddisfazione traspare dalle sue scelte successive.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Napoli, la gioia di Spinazzola dopo il successo contro la Lazio: Oggi abbiamo fatto grande calcio

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