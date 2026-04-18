Napoli dato shock contro la Lazio | non succedeva da 21 anni in casa!

Il Napoli ha subito una sconfitta contro la Lazio, un risultato che non si verificava in casa da 21 anni. La partita di oggi ha segnato un ulteriore rallentamento nella stagione dei partenopei e ha concluso definitivamente il percorso verso il sogno dello scudetto. La squadra ha perso punti importanti in un match che ha visto la Lazio prevalere sui padroni di casa.

L’amaro pomeriggio vissuto oggi contro la Lazio costringe il Napoli ad un ulteriore rallentamento e all’addio definitivo al sogno scudetto. Il KO subito in casa arriva al termine di una prestazione opaca da parte della formazione allenata da Antonio Conte, che adesso dovrà provare a compattare l’ambiente per le ultime gare della stagione. La sconfitta di oggi entra di fatto nella storia del club per via di uno spiacevole fattore, che non si verificava da ben 21 anni. Il Napoli cade al Maradona e registra una statistica storica: il dato. Dopo lo 0-2 maturato quest’oggi al Diego Armando Maradona, per il Napoli è il momento di rimboccarsi le maniche tenendo conto di quanto vissuto in campo in occasione della gara contro la Lazio.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, dato shock contro la Lazio: non succedeva da 21 anni in casa! Incubo Napoli: Neres si infortuna contro la Lazio! #Shorts Notizie correlate Napoli, inizio shock contro il Parma: non accadeva da otto anniLa partita del Napoli a Parma si è rivelato subito in salita, con il gol realizzato da Strefezza dopo appena 33 secondi di gioco. Il Real Madrid potrebbe chiudere la stagione con 0 tituli: non succedeva da 5 anniIl Real Madrid potrebbe chiudere la stagione con 0 tituli: non succedeva da 5 anni. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Primavera, la cronaca di Roma-Napoli (2-2); Primavera 1. Uno due shock del Napoli ma la Roma rimonta nella ripresa: finisce in parità; Il Napoli contro il Parma ha raggiunto un dato particolare in trasferta – GdS; Napoli, inizio shock contro il Parma: non accadeva da otto anni. Napoli fermato dal Parma, poi l’Inter non sbaglia: il sogno bello ardito di Conte ora si spegneIl Napoli inciampa al Tardini e vede allontanarsi quasi definitivamente il sogno Scudetto. L’1-1 contro il Parma, unito al successo dell’Inter,. tuttomercatoweb.com I numeri del Napoli con i big four titolari. Contro il Milan possono tornareIl Napoli contro il Milan può ritrovare i big four a centrocampo a quasi sei mesi di distanza dall'ultima volta. I numeri Il 25 ottobre 2025 si è giocata Napoli-Inter, la partita è terminata 3-1 in ... gianlucadimarzio.com Leonardo Spinazzola dopo la sconfitta del Napoli contro la Lazio "Oggi eravamo veramente scarichi, non avevamo energia mentale. Non era fatica fisica, penso anche per il contraccolpo avuto domenica. Siamo stati tutto l'anno a spingere e a rincorrere: a - facebook.com facebook #Napoli, #Spinazzola: "Credevamo nella fiammella #Scudetto, ma col pari a Parma si è spento tutto" x.com