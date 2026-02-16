Conte in conferenza stampa dopo Napoli-Roma | Abbiamo subito 13 rigori un dato un po' preoccupante

Da fanpage.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio tra Napoli e Roma, evidenziando come la sua squadra abbia subito 13 rigori finora in stagione, un numero che lo preoccupa. Durante l'incontro, l’allenatore ha sottolineato che questa situazione potrebbe influenzare le partite future e che ci sono aspetti da migliorare nella fase difensiva. La squadra, secondo Conte, deve lavorare per ridurre queste decisioni arbitrali che, a suo avviso, incidono sul risultato finale.

Antonio Conte ha analizzato il pareggio tra Napoli e Roma in conferenza stampa e ha parlato dei tanti rigori subiti dalla sua squadra nel corso di questo campionato: ”È un dato un po' preoccupante".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Conte esalta il suo Napoli in conferenza stampa: “Non abbiamo paura di niente e di nessuno”

Conferenza stampa Di Lorenzo post Juve Napoli: «3-0 risultato un po’ bugiardo. Rigore non dato su Hojlund? Ecco cosa penso»

Dopo la partita tra Juventus e Napoli, il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo ha commentato il risultato di 3-0, ritenendolo forse ingiusto.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Conte: Arbitri e Var devono migliorare, se tutti si lamentano.... Scudetto? Ma di che parliamo?; Conte: 'In due anni Scudetto e Supercoppa, farò il gesto del '2' a ogni conferenza'; Conte: Stagione assurda, se siamo intelligenti faremo una riflessione su rosa e mercato; ? VIDEO. Ascolta cosa ha detto Conte dopo Genoa-Napoli.

Conte in conferenza: Mancano 13 partite e sarà durissima, ecco cosa ho detto ai ragazzi. Su Alisson e Giovane...Al termine del Derby del Sole contro la Roma, il tecnico del Napoli Antonio Conte interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande ... tuttonapoli.net

conte in conferenza stampaConte: Non è scontato lo striscione dei tifosi della Curva, i ragazzi sono super-disponibili. Non posso chiedere niente a loroL'allenatore del Napoli Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Napoli-Roma. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it: Abbiamo ... iamnaples.it