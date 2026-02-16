Conte in conferenza stampa dopo Napoli-Roma | Abbiamo subito 13 rigori un dato un po' preoccupante

Antonio Conte ha analizzato il pareggio tra Napoli e Roma in conferenza stampa e ha parlato dei tanti rigori subiti dalla sua squadra nel corso di questo campionato: ”È un dato un po' preoccupante".🔗 Leggi su Fanpage.it

Dopo la partita tra Juventus e Napoli, il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo ha commentato il risultato di 3-0, ritenendolo forse ingiusto.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Conte: Arbitri e Var devono migliorare, se tutti si lamentano.... Scudetto? Ma di che parliamo?; Conte: 'In due anni Scudetto e Supercoppa, farò il gesto del '2' a ogni conferenza'; Conte: Stagione assurda, se siamo intelligenti faremo una riflessione su rosa e mercato; ? VIDEO. Ascolta cosa ha detto Conte dopo Genoa-Napoli.

Conte in conferenza: Mancano 13 partite e sarà durissima, ecco cosa ho detto ai ragazzi. Su Alisson e Giovane...Al termine del Derby del Sole contro la Roma, il tecnico del Napoli Antonio Conte interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande ... tuttonapoli.net

Conte: Non è scontato lo striscione dei tifosi della Curva, i ragazzi sono super-disponibili. Non posso chiedere niente a loroL'allenatore del Napoli Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Napoli-Roma. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it: Abbiamo ... iamnaples.it

Calcio, Napoli-Roma 2-2, Conte: “Stiamo onorando la maglia” facebook

VIDEO NM - Napoli-Roma, al termine del match Gilmour con alcuni amici ll’esterno dello Stadio Maradona x.com