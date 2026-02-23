Pozzuoli | pensionato con un’ascia da 27 centimetri Controlli a tappeto dei carabinieri

Un pensionato è stato sorpreso con un’ascia lunga 27 centimetri, causa di un intervento dei Carabinieri a Pozzuoli. Durante i controlli intensivi tra Bacoli, Monte di Procida e Licola, i militari hanno fermato anche un uomo trovato in possesso di cocaina e hanno multato altre persone per infrazioni varie. La presenza delle forze dell’ordine ha portato a diverse verifiche sul territorio, rafforzando la presenza di forze dell’ordine nella zona.

Controlli dei Carabinieri tra Bacoli, Monte di Procida e Licola: un arresto per cocaina, 10 denunce e sanzioni per 3.500 euro. Continuano i controlli a tappeto da parte dei carabinieri nell'ambito dei servizi di alto impatto. Questa notte i Carabinieri della Compagnia di Pozzuoli hanno effettuato controlli nella zona di Bacoli, Monte di Procida e Licola. Arrestato un 35enne per detenzione di droga a fini si spaccio. I carabinieri della stazione di Licola lo hanno sorpreso mentre si liberava di 11 dosi di cocaina. Nella sua abitazione altre 5 dosi della stessa sostanza, nascoste in un lavatrice.