Cosa accadrà prima del calcio d' inizio di Napoli-Lazio | la splendida iniziativa con protagonisti i bambini delle scuole

Sabato 18 aprile allo stadio Maradona si terrà la partita tra Napoli e Lazio. Prima del calcio d'inizio, si svolgerà un'iniziativa coinvolgendo i bambini delle scuole locali. La società calcistica organizza questa attività con l’obiettivo di promuovere l’inclusione e combattere ogni forma di discriminazione. L’evento mira a coinvolgere i più giovani in un momento di sensibilizzazione prima della partita.

In occasione della partita Napoli-Lazio, in programma sabato 18 aprile allo stadio Maradona, la Ssc Napoli promuove un’iniziativa dedicata all’inclusione e al contrasto di ogni forma di discriminazione. Prima del calcio d’inizio, i giocatori scenderanno in campo accompagnati da bambini con.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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