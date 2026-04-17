Napoli-Lazio in campo contro la discriminazione | bellissima iniziativa della società azzurra

Durante la partita tra Napoli e Lazio si svolgerà un'iniziativa della società azzurra che coinvolge i bambini con background migratorio delle scuole locali. I calciatori entreranno in campo accompagnati da questi bambini, in un gesto volto a promuovere l'inclusione e contrastare ogni forma di discriminazione. L'evento si inserisce nel contesto delle iniziative sociali legate al calcio e mira a sensibilizzare il pubblico su temi di diversità.

SSC Napoli porta l’inclusione nel match Napoli-Lazio con un gesto concreto: i calciatori entreranno in campo accompagnati da bambini con background migratorio delle scuole cittadine. Napoli-Lazio: il calcio come piattaforma di integrazione. Lo stadio diventa luogo di battaglia culturale. Non attraverso slogan, ma attraverso i volti dei bambini che cammineranno insieme ai giocatori, trasformando il calcio d’inizio in un momento di valore civile. L’iniziativa non è una semplice cerimonia pre-partita, ma è una scelta consapevole di utilizzare uno dei palcoscenici sportivi più importanti della città per lanciare un messaggio diretto sul contrasto alla discriminazione.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli-Lazio, in campo contro la discriminazione: bellissima iniziativa della società azzurra IN DIRETTA: Lazio - Napoli |: Serie A, 18° turno | Simulazione streaming partita completa: Notizie correlate Lazio, Gila al termine della sfida contro il Milan: “Bellissima vittoria oggi”Mario Gila, giocatore biancoceleste, ha parlato a 'DAZN' al termine di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è... Azzurra bellissima. Ora intravede la "B"Una partita non facile, nella quale la componente agonistica ha finito con il prevalere nella fase finale (come testimoniato dalle varie espulsioni... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Napoli-Lazio: probabili formazioni e statistiche; Napoli-Lazio: orario e dove vederla in TV e streaming; Napoli-Lazio, dove vedere la partita in tv e streaming; Napoli-Lazio, probabili formazione: Rrahmani torna a disposizione di Conte. Evento speciale prima di Napoli-LazioIn occasione della partita Napoli-Lazio, SSC Napoli promuove un’iniziativa dedicata all’inclusione e al contrasto di ogni forma di discriminazione. Prima del calcio d’inizio, i calciatori scenderanno ... 100x100napoli.it Napoli-Lazio, i calciatori scenderanno in campo accompagnati da bambini con background migratorioIn occasione della partita Napoli-Lazio, SSC Napoli promuove un’iniziativa dedicata all’inclusione e al contrasto di ogni forma di discriminazione. Prima del ... ilmattino.it IL CALCIO CONTRO OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE: L'INIZIATIVA PRIMA DI NAPOLI-LAZIO - facebook.com facebook Le probabili formazioni di Napoli-Lazio #SkySport #NapoliLazio #SerieA x.com