Il Napoli ha subito gol in undici partite consecutive, un record che evidenzia le difficoltà difensive della squadra. Secondo un articolo di Repubblica Napoli, in questa serie la squadra ha incassato complessivamente 30 reti. La situazione ha generato preoccupazioni tra i tifosi e ha attirato l’attenzione anche su alcune recenti partite, tra cui quella contro il Cagliari.

“Conte tradito dalla difesa, il Napoli ha subito 30 gol: allarme anche a Cagliari”, titola così Repubblica Napoli che analizza le difficoltà difensive della squadra di Antonio Conte. Scrive Marco Azzi: “Parlano chiaro i 30 gol subiti dai campioni d’Italia in serie A dopo 29 giornate e i 15 al passivo nelle 8 sfide del maxi girone della Champions League. L’ultimo clean sheet risale addirittura allo scorso 17 gennaio (contro il Sassuolo al Maradona) e da allora sono passate ben 11 gare, in cui si sono alternati con pochissima fortuna tra i pali Milinkovic Savic e Meret. Stanno pesando in maniera dolorosa le lunghe assenze per infortunio di due pilastri come Rrahmani e Di Lorenzo, a cui si è aggiunta da una decina di giorni quella del brasiliano Juan Jesus. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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Il Napoli subisce gol da undici partite consecutive Repubblica: parlano chiaro i 30 gol subiti dai campioni d’Italia in serie A dopo 29 giornate e i 15 al passivo nelle 8 sfide del maxi girone della Champions League https://www.ilnapolista.it/2026/03/il-napoli-subi - facebook.com facebook