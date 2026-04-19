Napoli dopo l' addio allo scudetto sui social riesplode il #conteout

Dopo la sconfitta contro la Lazio e la conseguente eliminazione dalla corsa allo scudetto, sui social si è riacceso il dibattito nei confronti dell'allenatore del Napoli. Molti utenti hanno rilanciato il hashtag #conteout, chiedendo cambiamenti nella guida tecnica della squadra. La sconfitta ha suscitato reazioni contrastanti tra i tifosi, che si sono divisi tra apprezzamenti e critiche.

Come ogni must-have che si rispetti, il #conteout è tornato di moda sui social, dopo la disfatta al Maradona contro la Lazio. Gli zero tiri in porta contro Sarri, un Napoli mai sceso realmente in campo, l’evanescenza dei singoli e un gioco compassato e prevedibile, tutti elementi che hanno indotto una parte della tifoseria a rimettere in discussione Conte, per la seconda volta in stagione. La prima occasione in cui i tifosi hanno invocato la separazione da Antonio risale a novembre scorso, galeotta sempre una sconfitta per 2-0, quella volta contro il Bologna, condita dalle parole dure del tecnico nel post gara, "Non voglio accompagnare un morto.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Napoli, dopo l'addio allo scudetto sui social riesplode il #conteout NAPOLI DA SCUDETTO! Spalleti demolito. Notizie correlate Leggi anche: Conte, una pausa dopo: dal #conteout a "torna carico e vinciamo lo scudetto" Juventus-Napoli 3-0: Spalletti batte Conte: addio allo scudettoServirà guardarsi indietro, ora, perché dalla vetta della classifica mancano 9 punti mentre con Roma e Juventus ci si giocherà il 4° posto. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Napoli, Conte resta un altro anno? La decisione arriverà dopo il vertice con De Laurentiis; MASSIMO FILARDI: ATTENZIONE AL CALO MENTALE DOPO L’ADDIO ALLO SCUDETTO; Napoli, la convinzione di De Laurentiis sul futuro di Conte e sull'ipotesi Nazionale; Conte non lascerà mai il Napoli all'ultimo minuto, dice il presidente De Laurentiis. Napoli, dopo l'addio allo scudetto sui social riesplode il #conteoutEbbene, lo stadio Diego Armando Maradona ha iniziato a svuotarsi a 20’ dalla fine della gara, è partito più di qualche mugugno dagli spalti, e con il Napoli ancora in campo, una consistente fetta ... gazzetta.it Napoli-Lazio, finalmente addio ai Fab Four. Torna AlissonAnguissa destinato alla panchina, con McTominay più vicino a Lobotka. In difesa fuori Juan Jesus. Atteso il ritorno di Alisson Santos ... ilnapolista.it "UNO SCHIFO: ASSENZA TOTALE DI TIFO" Forte delusione al Maradona dopo Napoli-Lazio, ma il motivo non è solo la prestazione della squadra: ASCOLTATE COSA DICE QUESTO TIFOSO AI MICROFONI DI SPAZIO NAPOLI "Distinti e Tribune stan facebook Diego Maradona of Napoli x.com