La partita tra Juventus e Napoli si è conclusa con il risultato di 3-0, consegnando alla Juventus una vittoria importante. Con questa vittoria, la squadra bianconera si avvicina alla zona Champions, mentre il Napoli vede sfumare l’obiettivo scudetto, ora lontano di 9 punti. La corsa per il quarto posto si preannuncia aperta, con Roma e Juventus in lizza per un piazzamento importante nella classifica finale.

Servirà guardarsi indietro, ora, perché dalla vetta della classifica mancano 9 punti mentre con Roma e Juventus ci si giocherà il 4° posto. Il Napoli di Conte crolla a Torino, la Juve passa per 3-0 sugli azzurri in difficoltà, che provano a difendersi ma va giù alla distanza. David decide il primo tempo: il gol del canadese sblocca il match e lo mette in discesa per i bianconeri. Subito dopo la Juve potrebbe anche chiuderla: ma il tiro a botta sicura di Conceicao viene salvato da Buongiorno sulla linea. L'episodio che fa arrabbiare il Napoli, però, arriva poco prima dell'intervallo: la cintura di Bremer su Hojlund in area di rigore non viene neppure rivista al Var. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Juventus-Napoli 3-0: Spalletti batte Conte: addio allo scudetto

Juventus-Napoli, formazioni ufficiali: Spalletti contro Conte allo StadiumAlle ore 18, allo Stadium, si affrontano Juventus e Napoli in una sfida valida per il campionato di Serie A.

Manna non ha dubbi sulle pretendenti allo scudetto: «Non c’è un favorito per il titolo, la Juventus ha Spalletti». Poi il commento su ConteManna analizza le possibili contendenti allo scudetto, sottolineando l’incertezza sulla favorita e evidenziando il ruolo di Spalletti alla Juventus.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Juventus-Napoli LIVE; Juventus-Napoli: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Juventus - Napoli 3-5: show azzurro a Torino; Juventus-Napoli: probabili formazioni e statistiche.

Juventus-Napoli 3-0, le pagelle: David e Yildiz spietati (7), questo Thuram una furia (7,5)Allo Stadium finisce 3-0 per la Juventus la supersfida con il Napoli dell'ex Antonio Conte, valida per il ventiduesimo turno di Serie A. Decisiva la rete di David al 21', con il ... leggo.it

Juventus-Napoli 3-0, Spalletti batte Conte: in gol David, Yildiz e KosticIl 25 gennaio non è una data come le altre sul calendario. È il momento in cui il Nord incontra il Sud, dove la fredda precisione sabauda si scontra con il fuoco del ... ilmattino.it

Juventus-Napoli, Gutierrez e Vergara titolari. La formazione ufficiale degli azzurri. LIVE areanapoli.it/share/619315/ - facebook.com facebook