Dopo le recenti dichiarazioni pubbliche, l’allenatore del Napoli si prende una pausa di quattro giorni durante la sosta internazionale, dedicandosi alla famiglia. In vista del prossimo incontro di campionato, fissato per il giorno di Pasquetta, si prepara alla sfida contro il Milan. La pausa permette di ricaricare le energie prima di affrontare uno degli appuntamenti più importanti della stagione.

Antonio Conte si prende una meritata vacanza. Approfittando della pausa nazionale, forte del filotto di quattro vittorie consecutive, tranquillo del terzo posto in classifica (con affaccio primo), l’allenatore del Napoli stacca la spina per qualche giorno. Ieri mattina è salito sul primo volo destinazione Torino per raggiungere la famiglia e godersi una settimana di relax prima del rush finale. Mancano otto partite alla fine del campionato e Conte intende vincerle tutte, non solo per dar fastidio alle milanesi, ma per sperare di ridurre il gap con l’Inter e, chissà, combattere punto a punto fino all’ultima giornata. L’allenatore del Napoli non si nasconde più, “Nessuno può impedirci di guardare avanti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Conte, una pausa dopo: dal #conteout a "torna carico e vinciamo lo scudetto"

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