Napoli dalla Lazio alla Lazio | fine dell' imbattibilità interna dopo una sosta da incubo

Dopo un lungo periodo di imbattibilità casalinga in campionato, il Napoli ha subito una sconfitta contro la Lazio. La serie di partite senza sconfitte si è protratta dal 8 dicembre 2024 al 18 aprile 2026, contando 26 incontri. La Lazio è stata l'avversaria che ha interrotto questa striscia vincente, che durava quasi un anno e mezzo.

Napoli, 19 aprile 2026 - Dall' 8 dicembre 2024 al 18 aprile 2026: nel mezzo 26 partite di imbattibilità casalinga in campionato e, soprattutto, sempre la Lazio a interrompere le strisce vincenti del Napoli a casa sua. Nessuno in Serie A era riuscito a espugnare il Maradona in un lunghissimo arco temporale che, parlando dell'anno solare 2025, al riguardo non aveva avuto eguali nelle cinque principali leghe europee, conducendo gli azzurri alla conquista dello scudetto al termine della stagione 2024-2025. Proprio il tricolore comincia sempre più a scucirsi dal petto prendendo la via dell' Inter, che con una serie di incroci fortunati potrebbe...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Napoli, dalla Lazio alla Lazio: fine dell'imbattibilità interna dopo una sosta da incubo LAZIO-NAPOLI 0-2 | OLIMPICO GELATO: RABBIA, DELUSIONE E VERITÀ DOPO LA SCONFITTA Notizie correlate Napoli crolla al Maradona e interrompe la striscia d’imbattibilità: dalla Lazio alla Lazio, il clamoroso tabù durato oltre un annoCalciomercato Milan: i rossoneri accelerano per Goretzka, la dirigenza vuole accontentare Allegri! I dettagli dell’offerta per il centrocampista,... Serie A, stop a trasferte ultras Napoli e Lazio fino a fine stagione dopo gli scontri in A1Dopo i gravi fatti accaduti in A1 tra gli ultras del Napoli e della Lazio, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha disposto il divieto di... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Napoli-Lazio, le pagelle: a Taylor manca solo il gol, 7,5. Che errori Buongiorno, 4; Napoli con la Lazio per non mollare lo scudetto; ? Dalla Lazio... alla Lazio: Napoli HORROR, 1° KO al Maradona dal 2024 ?; Il Napoli cade con la Lazio (0-2): Inter resta a +12, scudetto vicino. Conte: legnata sui denti. Dalla Lazio alla Lazio, Napoli ko al Maradona 496 giorni dopo. E stavolta con 0 tiri in portaUna figuraccia enorme per il Napoli, che cade al Maradona contro la Lazio e dice addo definitivamente al sogno-Scudetto ... tuttonapoli.net Dalla Lazio alla Lazio, finisce l'imbattibilità casalinga del NapoliSottotono l'undici di Conte. I biancocelesti passano 0-2 al Maradona. L'ultimo stop casalingo azzurro contro la stessa squadra l'8 dicembre 2024 ... rainews.it Diego Maradona of Napoli x.com ⏪ #NapoliLazio ️ Gli HL ️ https://www.sslazio.it/it/video/highlights/highlights-serie-a-enilive-or-napoli-lazio ️ Le parole post ️ https://www.sslazio.it/it/video/post-partita/serie-a-enilive-or-napoli-lazio-le-dichiarazioni-post-partita-2b La gara integrale - facebook.com facebook