Serie A stop a trasferte ultras Napoli e Lazio fino a fine stagione dopo gli scontri in A1

Il ministro dell’Interno Piantedosi ha deciso di vietare le trasferte di tifosi del Napoli e della Lazio fino alla fine della stagione. La misura arriva dopo gli scontri violenti avvenuti in A1 tra i supporters delle due squadre. Le forze dell’ordine vogliono evitare altri incidenti e garantire la sicurezza negli stadi e fuori. La decisione colpisce migliaia di supporter che avevano in programma di seguire le loro squadre in trasferta. Ora si aspetta di capire come reagiranno i tifosi e se ci saranno altre misure per contenere la tensione.

Dopo i gravi fatti accaduti in A1 tra gli ultras del Napoli e della Lazio, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi delle due squadre fino al termine della stagione.

