Napoli caccia ai ladri nel sottosuolo | geologi al lavoro dopo il colpo

A Napoli, i geologi stanno lavorando nel sottosuolo di piazza Medaglie d’Oro dopo una rapina presso una filiale bancaria. Sul posto sono presenti numerosi mezzi di comunicazione che seguono gli sviluppi dell’intervento. La zona è stata al centro dell’attenzione a causa dell’evento criminoso e delle operazioni di indagine in corso. La rapina ha attirato l’interesse dei media locali, con aggiornamenti continui sulla situazione.

Un massiccio dispiegamento di mezzi di comunicazione continua a presidiare l’area di piazza Medaglie d’Oro a Napoli, dove la notizia della rapina avvenuta presso il Credit Agricole mantiene una rilevanza costante. Nonostante siano trascorsi due giorni dal colpo ai danni dell’istituto bancario, la presenza di telecamere, microfoni e dispositivi digitali dei professionisti dell’informazione resta elevata proprio in questo sabato mattina soleggiato. Sopralluoghi tecnici e indagini nel sottosuolo. Le attività sul luogo del furto, che ha scosso l’attenzione nazionale per la sua modalità cinematografica, si sono spostate oggi verso le profondità del terreno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli, caccia ai ladri nel sottosuolo: geologi al lavoro dopo il colpo Notizie correlate Leggi anche: Furto alla Magnani Rocca, è caccia ai quattro ladri: al lavoro su tracce e video Colpo in una sala scommesse, poi scappano: caccia ai ladri tra Udine e PordenoneFurto da 500 euro nel centro della città e fuga a tutta velocità tra le strade del Friuli. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Rapina Napoli, la caccia ai ladri nella rete sotterranea: Vvf in cerca di tracce; Rapina a Napoli, un buco nel pavimento per fuggire: i banditi come nel film Scuola di ladri; Rapina Napoli, i ladri scappati nelle fogne. L’ipotesi del basista per le cassette; Rapina in banca a Napoli, caccia ai banditi scappati dalle fogne. Rapina Napoli, i ladri scappati nelle fogne. L’ipotesi del basista per le cassetteÈ caccia ai banditi che giovedì mattina hanno compiuto una clamorosa rapina alla filiale della Crédite Agricole di piazza Medaglie d'Oro nel quartiere Vomero a Napoli. ilmessaggero.it Rapina a Napoli in pieno giorno e colpo alla Lupin. Il giallo del cunicolo sotterraneo scavato, alto 80 centimetriOstaggi liberati dalle forze dell’ordine durante la rapina nella banca Credit Agricolè in Piazzale Medaglie D?oro a Napoli, Italia 16 aprile 2026 (foto da frame video Gattordo/LaPresse) Hostages free ... affaritaliani.it #Calcio #Copertina #Costieranews Legnata sul Napoli facebook Napoli, Conte ammette: "Il pari di Parma e la vittoria dell'Inter ci hanno stroncati a livello mentale" x.com