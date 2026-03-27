Colpo in una sala scommesse poi scappano | caccia ai ladri tra Udine e Pordenone

Da udinetoday.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due uomini hanno fatto irruzione in una sala scommesse, sottraendo il denaro presente e poi scappando via. La rapina è durata pochi secondi e i ladri si sono allontanati a piedi tra le vie di Udine e successivamente lungo le strade del Friuli, mentre i carabinieri sono intervenuti immediatamente per avviare le ricerche.

Furto da 500 euro nel centro della città e fuga a tutta velocità tra le strade del Friuli. Due i giovani individuati grazie alle telecamere Entrano in una sala scommesse, pochi istanti, una distrazione e il denaro sparisce. Poi la fuga, prima tra le vie di Udine e subito dopo lungo le strade del Friuli, con i carabinieri alle calcagna. È finita con un arresto la corsa di due giovani, bloccati dopo un inseguimento tra le province di Udine e Pordenone. Succede tutto nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 26 marzo. Alla centrale operativa dei Carabinieri arriva la segnalazione: un furto appena messo a segno in una sala scommesse del centro. Secondo quanto ricostruito, uno dei due si avvicina al bancone con la scusa di cambiare del denaro. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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