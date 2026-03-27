Colpo in una sala scommesse poi scappano | caccia ai ladri tra Udine e Pordenone

Due uomini hanno fatto irruzione in una sala scommesse, sottraendo il denaro presente e poi scappando via. La rapina è durata pochi secondi e i ladri si sono allontanati a piedi tra le vie di Udine e successivamente lungo le strade del Friuli, mentre i carabinieri sono intervenuti immediatamente per avviare le ricerche.

Furto da 500 euro nel centro della città e fuga a tutta velocità tra le strade del Friuli. Due i giovani individuati grazie alle telecamere Entrano in una sala scommesse, pochi istanti, una distrazione e il denaro sparisce. Poi la fuga, prima tra le vie di Udine e subito dopo lungo le strade del Friuli, con i carabinieri alle calcagna. È finita con un arresto la corsa di due giovani, bloccati dopo un inseguimento tra le province di Udine e Pordenone. Succede tutto nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 26 marzo. Alla centrale operativa dei Carabinieri arriva la segnalazione: un furto appena messo a segno in una sala scommesse del centro. Secondo quanto ricostruito, uno dei due si avvicina al bancone con la scusa di cambiare del denaro. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Colpo in una sala scommesse, poi scappano: caccia ai ladri tra Udine e Pordenone Articoli correlati Ladri in una sala scommesse: rubati denaro e gratta e vinciAssalto da una sala scommesse a Sarno, lo scorso weekend: ladri portano via bottino da circa 8000 euro. Tentano il furto al caseificio, poi sfondano una vetrina dell'Etè station e rubano la cassa: caccia ai ladriCresce l'allarme sicurezza, a Salerno: i ladri hanno fatto perdere le loro tracce, abbandonando il veicolo rubato su cui viaggiavano Ladri in azione,... Contenuti utili per approfondire Colpo in una sala scommesse poi... Temi più discussi: Ladri in azione alla sala slot: quinto colpo in due anni; Ravenna, ennesimo colpo all’Esp: due arresti per furto e rapina con minacce; Rapina alla sala slot Admiral, banditi identificati: erano già in carcere a Padova; Seconda rapina in venti giorni alla sala giochi di via Sant’Ulderico. 19enne ucciso con colpo di pistola in sala slot, condannato 18enneIl gup del tribunale per i Minorenni di Napoli Filomena Capasso ha condannato a 20 anni di carcere il 18enne Francesco Franzese, accusato dell'omicidio di Davide Carbisiero, 19 anni, ucciso con un ... ansa.it Furto in una sala scommesse a Sarno: ladri portano via 8mila euroIl colpo è stato messo a segno in via Matteotti, dove una banda di ladri ha preso di mira un centro scommesse portando via un bottino di circa 8mila euro. agro24.it L'Immediato. . COLPO DA FILM ALL'EX BANCO DI NAPOLI DI FOGGIA, arresto-bis per quattro condannati: definitiva la sentenza. C'è "Lupin" Bonalumi L'articolo nei commenti - facebook.com facebook 5’ Italia subito pericolosa! Angolo di #Dimarco, colpo di testa di #Tonali di poco a lato #ItaliaIrlandaDelNord 0-0 #Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro x.com