Napoli Basket arriva la sconfitta a Milano in un match con un punteggio da Nba
Il Napoli Basket ha subito una sconfitta sul campo dell’Olimpia Milano con il punteggio di 125-97. La partita si è conclusa con un divario di 28 punti, in un incontro che ha visto i padroni di casa dominare per tutta la durata. La squadra di Repesa non è riuscita a reagire all’offensiva milanese, che ha totalizzato numeri da NBA.
Non riesce alla Guerri Napoli Basket l'impresa sul campo dell'Olimpia Milano. Gli uomini di Repesa cedono per 125-97 contro la squadra di Poeta, in un match con un punteggio da Nba. Dopo un primo quarto molto equilibrato, con un buon inizio degli azzurri che si trovano in più di un'occasione sul.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Napoli - Olimpia Milano Extended Highlights
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