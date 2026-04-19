Napoli Basket arriva la sconfitta a Milano in un match con un punteggio da Nba

Il Napoli Basket ha subito una sconfitta sul campo dell’Olimpia Milano con il punteggio di 125-97. La partita si è conclusa con un divario di 28 punti, in un incontro che ha visto i padroni di casa dominare per tutta la durata. La squadra di Repesa non è riuscita a reagire all’offensiva milanese, che ha totalizzato numeri da NBA.