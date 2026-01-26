Nella notte italiana si sono disputati sei incontri della regular season NBA 2025-2026, con due rinvii. Tra i risultati, Oklahoma ha subito una nuova sconfitta, mentre gli Spurs sono stati coinvolti in un risultato inatteso. Di seguito, i dettagli e i risultati aggiornati delle partite disputate.

Si è conclusa nella notte italiana un altro turno della regular season NBA 2025-2026. Sei i match disputati, con anche due rinvii. Andiamo a scoprire i risultato delle sfide. Ieri sera i Detroit Pistons (33-11) hanno nettamente sconfitto i Sacramento Kings (12-35) per 139-116. Continua il momento incredibile dei Pistons, alla quinta vittoria su cinque gare che vale il primato ad Est. Partita da 29 punti ed 11 assist di Cunningham. Doveva andare in scena nella notte anche Memphis Grizzlies-Denver Nuggets ma il match è stato posticipato per motivi di ordine publlico. La domenica italiana si è quindi chiuso con la vittoria esterna dei Golden State Warriors (26-21) che hanno superato i Minnesota Timberwolves (27-19) per 85-111. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, i risultati della notte NBA (26 gennaio): perde ancora Oklahoma, incredibile sconfitta anche per gli Spurs

