Nel match tra Napoli e Lazio disputato al Maradona, i biancocelesti hanno ottenuto una vittoria per 2-0. Il Corriere dello Sport ha commentato la prestazione del Napoli, definendola tra le peggiori dell’era Conte, paragonandola a partite come Verona e Bologna. La sconfitta ha suscitato reazioni forti, con richieste pubbliche di scuse e commenti di disappunto da parte di tifosi e addetti ai lavori.

Napoli travolto dalla Lazio 2-0 al Maradona: il Corriere dello Sport è netto, la sconfitta rappresenta una delle peggiori dell’era Conte, al pari di Verona e Bologna. Napoli-Lazio: una figuraccia senza attenuanti. Gli azzurri hanno consegnato una prestazione inaccettabile contro i biancocelesti di Maurizio Sarri. Non è la sconfitta a pesare, ma il modo in cui è arrivata. Come scrive il quotidiano, “ una partita vergognosa, una figuraccia inaccettabile. Il Napoli dovrebbe scusarsi “. La Lazio ha dominato in ogni aspetto: motivazioni, determinazione, applicazione tattica. Il Napoli non ha mai trovato il bandolo della matassa, subendo il gioco degli avversari dal primo all’ultimo minuto.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, arriva l’attacco: “Dovrebbe scusarsi, è vergognoso!”

RIVOLUZIONE FINALE: Juric cambia tutto per salvare la stagione! FM26

Notizie correlate

Sanremo 2026, la ballerina Francesca Tanas accusa Carlo Conti: “Mi ha sessualizzata con quella battuta sui jeans, dovrebbe scusarsi”Il Festival di Sanremo 2026 si è concluso, ma le polemiche continuano a tenere banco: al centro della controversia questa volta c’è Carlo Conti e una...

Lorenzo Musetti, attacco vergognoso. Holger Rune: "Guarda cosa mi è successo..."Un post social cattivissimo, arrivato nel momento peggiore, e poi una risposta che ribalta tutto e diventa una vera lezione.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Parma-Napoli, le formazioni: Delprato a destra, Troilo centrale e in attacco Elphege. L'arrivo delle squadre al Tardini - Video Foto; Autostrada A16 Napoli-Canosa: chiuso per una notte il tratto tra Cerignola ovest e Candela verso Napoli; Game over, addio scudetto; MAL DI GOL, IL NAPOLI SEGNA POCO: PEGGIOR ATTACCO DEGLI ULTIMI DIECI ANNI.

Napoli, missione Tardini: Conte all’assalto tra sogni Scudetto e trappola ParmaGli azzurri cercano continuità dopo il Milan ma trovano un Parma organizzato e ostico, tra assenze pesanti e una sfida che si giocherà su dettagli e nervi ... ilgazzettinovesuviano.com

Napoli-Milan, chi gioca e chi no: Allegri pensa alla coppia Fullkrug-Nkunku in attacco, Pulisic, Leao e Gimenez verso la panchinaL'allenatore rossonero ha provato un attacco a sorpresa in vista del big match di campionato contro la squadra di Conte ... calciomercato.com

Rapina in banca a Napoli: due chilometri sottoterra per irrompere nella banca facebook