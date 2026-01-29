Lorenzo Musetti attacco vergognoso Holger Rune | Guarda cosa mi è successo

Lorenzo Musetti si è scagliato duramente contro Holger Rune sui social, pubblicando un commento che ha sorpreso tutti. Poco dopo, Rune ha risposto con una replica che ha lasciato senza parole, trasformando la polemica in una vera e propria lezione. La vicenda tiene banco tra i tifosi e gli appassionati di tennis.

Un post social cattivissimo, arrivato nel momento peggiore, e poi una risposta che ribalta tutto e diventa una vera lezione. È quanto successo a Lorenzo Musetti dopo il ritiro nel quarto di finale degli Australian Open contro Novak Djokovic, una partita che l’azzurro stava dominando prima che un infortunio muscolare alla coscia lo costringesse ad alzare bandiera bianca. Sui social, come spesso accade, non è mancato chi ha scelto la strada dell’attacco gratuito. Su X è comparso un messaggio durissimo: “Musetti si ritira troppo facilmente. Non combatte. Si è arreso facilmente, molte volte lo fa. Non è un combattente ”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Lorenzo Musetti, attacco vergognoso. Holger Rune: "Guarda cosa mi è successo..." Approfondimenti su Lorenzo Musetti "Musetti si ritira subito, non combatte", e Rune difende Lorenzo: la polemica social Loris Musetti si ritira subito dal torneo senza combattere, lasciando spazio alle critiche sui social. Holger Rune palleggia di nuovo in piedi due mesi dopo la rottura del tendine d’Achille La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Lorenzo Musetti Argomenti discussi: Jannik Sinner si scatena e gela il giornalista: In silenzio su Musetti? | Libero Quotidiano.it; Nick Kyrgios, altro vergognoso sfregio a Jannik Sinner: Festa tutta notte! | Libero Quotidiano.it. L'incontro con Lorenzo Musetti è stato il numero 1400 nella carriera professionistica di Novak Djokovic Meglio di Nole in questa speciale classifica solo Roger Federer (1526) e Jimmy Connors (1557). Djokovic ha la miglior percentuale di vittorie (83,29%) facebook L'augurio di Jannik a Lorenzo Musetti dopo l'infortunio #AO26 x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.