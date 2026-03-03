Il Festival di Sanremo 2026 si è concluso, ma le polemiche proseguono con una denuncia da parte della ballerina Francesca Tanas, che ha accusato Carlo Conti di averla sessualizzata con una battuta sui jeans, chiedendo pubblicamente un gesto di scuse. La situazione ha suscitato reazioni e discussioni tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

Il Festival di Sanremo 2026 si è concluso, ma le polemiche continuano a tenere banco: al centro della controversia questa volta c’è Carlo Conti e una frase pronunciata durante l’esibizione di Samurai Jay, che ora è diventata oggetto di una dura accusa da parte di una delle ballerine presenti sul palco dell’Ariston. Durante la performance dell’artista napoletano, il conduttore era sceso in platea per raggiungere la moglie seduta in prima fila. Rivolgendosi a lei con tono scherzoso, Conti aveva commentato l’outfit di una delle ballerine: “Senti, mogliettina mia, siccome so che ti piacciono i jeans, quel modello che aveva la signorina, non lo comprare, va bene? Grazie. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Sanremo 2026, la ballerina Francesca Tanas accusa Carlo Conti: “Mi ha sessualizzata con quella battuta sui jeans, dovrebbe scusarsi”

