Inclusione e accessibilità ’Un mare senza barriere’ diventa progetto annuale

Dopo il buon riscontro dell’estate scorsa, il progetto “Un mare senza barriere” diventa una realtà stabile a Follonica. La città vuole offrire ogni anno un ambiente più accessibile e inclusivo alle persone con disabilità o esigenze particolari. L’iniziativa nasce dall’obiettivo di eliminare le barriere e permettere a tutti di vivere il mare senza limiti. Ora si lavora per rendere questa esperienza possibile anche nei prossimi anni, rafforzando così l’impegno di Follonica in tema di inclusione balneare.

FOLLONICA Dopo il successo riscosso durante l'estate scorsa, 'Un mare senza barriere' diventa un progetto continuativo e strutturato su base annuale, in modo da rafforzare l'impegno di Follonica sul fronte dell'inclusione e dell'accessibilità balneare. La giunta comunale ha infatti accolto la proposta congiunta della sezione follonichese Società Nazionale di Salvamento e della Società Amatori Nuoto, riguardo l'attivazione di una fase propedeutica del progetto che si svolgerà nei mesi precedenti alla prossima stagione estiva (ossia da febbraio a maggio 2026) presso la piscina comunale. Il servizio sarà completamente gratuito per i partecipanti che potranno prenotarsi facendo richiesta sul sito

Le sessioni si svolgeranno all'interno della piscina comunale, dal 14 febbraio. Marrini: Per molti ragazzi è necessario l'inserimento graduale e tempo.

