Inclusività e accessibilità | verso una città senza barriere ecco perché approvare il Peba è urgente

Filomena Iatì, ex consigliera comunale, torna a parlare della necessità di rendere la città di Reggio più accessibile e inclusiva. In un momento in cui si discute di superare le barriere architettoniche, lei sottolinea come la disabilità non sia più solo una questione individuale, ma un problema sociale che va affrontato subito. La proposta del Peba, il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, è ormai urgente, dice, per garantire a tutti di muoversi senza ostacoli.

L'avvocatessa ed ex consigliera comunale Filomena Iatì punta i riflettori sull'urgenza di approvare il piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche Filomena Iatì, ex consigliera comunale, interviene sulla necessità di rendere la città di Reggio accessibile e inclusiva ponendo la disabilità come questione sociale e non individuale. Sottolinea l'urgenza di approvare e attuare il Peba per rimuovere barriere architettoniche e garantire pari opportunità di partecipazione a tutti i cittadini. Iatì sottolinea che "una città moderna e giusta non può prescindere dall'accessibilità. La disabilità non è una questione individuale, ma sociale: interroga il modo in cui progettiamo la città e impone di ripensare spazi, servizi e relazioni affinché siano più equi e accessibili assicurando a ogni persona la reale possibilità di partecipare alla vita della comunità.

