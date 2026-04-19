Durante il quinto appuntamento del Mondiale MXGP 2026, disputato in Trentino, Gajser ha conquistato la vittoria in gara-2 dopo che Coenen è caduto. Nella stessa gara, Adamo si è classificato 13°. La competizione si è svolta su un circuito caratterizzato da diversi ostacoli e condizioni di terreno variabili, influenzando le prestazioni dei piloti in pista.

Tim Gajser sale in cattedra al GP del Trentino 2026, quinto appuntamento valido per il Mondiale 2026 di motocross, classe MXGP. Lo sloveno ha infatti vinto gara-2 approfittando della caduta di Lucas Coenen (KTM), comunque bravissimo a salvare la top 3. All’uscita del cancellato il più brillante è stato Kay De Wolf (Husqvarna), il quale ha respirato aria pulita dopo la prima curva tallonato proprio da Coenen e Tom Vialle (Honda). Dopo appena quattro minuti il centauro, poi vincitore, in forza alla Yamaha si è portato invece al terzo posto. A -21’ dalla fine è arrivato poi l’errore di De Wolf, che ha consentito a Coenen di prendere il comando delle operazioni.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MXGP: Gajser approfitta della caduta di Coenen e vince gara-2 del GP del Trentino, 13° Adamo

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