LIVE Motocross GP Trentino MXGP 2026 in DIRETTA | Tim Gajser vince gara-2 Herlings chiude secondo e si aggiudica il GP

Nella seconda gara del GP del Trentino di motocross, il pilota in testa si è imposto con un ottimo risultato, mentre il suo avversario più vicino ha concluso al secondo posto, conquistando così il titolo di giornata. La classifica generale si è rimescolata, con un margine di soli quattro punti tra il leader e il secondo in classifica. La competizione è proseguita con aggiornamenti in tempo reale, offrendo agli appassionati un quadro dettagliato delle posizioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Carte rimescolate anche nella generale con Coenen che conduce per soli 4 punti su Jeffrey Herlings. Grandissima prestazione dello sloveno con la sua Yamaha. Secondo posto per Herlings. L’olandese con una grande rimonta si aggiudica il Gran Premio del Trentino 2026. Completa il podio Lucas Coenen che riesce a salvare il terzo posto nonostante la caduta. TIM GAJSER VINCE GARA-2!!!!!!! Sembra fatta per Tim Gajser. Ci sono anche dei doppiati in mezzo. Ultimo giro!!! -2 Ancora un piccolo errore per l’olandese che sta dando tutto. -3 giri 1.4 il distacco tra i due. 1? Si avvicina al triplo della velocità Herlings.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Motocross, GP Trentino MXGP 2026 in DIRETTA: Tim Gajser vince gara-2, Herlings chiude secondo e si aggiudica il GP Advent Race Calendar DAY 9 | 2025 MXGP of France | MXGP Race 2 #MXGP Notizie correlate LIVE Motocross, GP Trentino MXGP 2026 in DIRETTA: Herlings vince gara-1 dopo una rimonta strepitosa, secondo FebvreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Vince Herlings, seguono Febvre e Vialle. Leggi anche: LIVE Motocross, GP Trentino MXGP 2026 in DIRETTA: tra poco al via gara-2, Herlings a caccia del bis Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: LIVE Motocross, GP Trentino MXGP 2026 in DIRETTA: Adamo e Forato per stupire; WORLDWIDE TV COVERAGE – THE 2026 MXGP WORLD CHAMPIONSHIP GP OF TRENTINO!; MXGP of Trentino Qualifying; MXGP 2026 rd.5 - Tutti gli orari del GP del Trentino. Si corre a Arco di Trento. LIVE Motocross, GP Trentino MXGP 2026 in DIRETTA: tra poco al via gara-2, Herlings a caccia del bisCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Motocross MXGP, GP Trentino 2026, ... oasport.it Motocross, GP Trentino 2026: programma, orari, tv, streamingProsegue senza soluzioni di continuità il Mondiale motocross 2026. Dopo aver assistito al Gran Premio di Sardegna dello scorso weekend, il programma ... oasport.it L’omaggio del pilota di motocross Tim Gajser a Valentino Rossi #timgajser #valentinorossi #vr46 #motocross #mxgp #motogp facebook