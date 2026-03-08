LIVE Motocross GP Argentina MXGP 2026 in DIRETTA | Vialle in testa sorpasso su Herlings

Durante il GP Argentina MXGP 2026 in diretta, Vialle ha mantenuto la posizione di testa, superando Herlings durante la corsa. Nel corso della gara, Bonacorsi è caduto mentre si trovava in sesta posizione, incontrando una battuta d’arresto improvvisa. La competizione prosegue con i piloti ancora in lotta per le prime posizioni, mentre gli spettatori seguono con attenzione ogni movimento sulla pista.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.58 Caduta per Bonacorsi quando era in sesta posizione, che sfortuna. 17.52 I tempi di Vialle sono straordinari, 1.58.33 sono già 3 i secondi di distacco da Herlings. 18.58 Attenzione Febvre a 7 decimi da Adamo. 20.45 Adamo segue la coppia di testa a 4.2 secondi di distacco. 21.50 VIALLE in testa, superato l’olandese Herlings. 22.58 Herlings e Vialle si distanziano di 1.1 secondi, sarà sfida aperta fino alla fine. 24.17 Gajser intanto sale in ottava posizione, prova la rimonta con la sua nuova Yamaha. 25.52 Febvre sfida Adamo per il terzo posto, vedremo se il giovane siciliano sarà in grado di resistere. 🔗 Leggi su Oasport.it

