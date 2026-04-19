mx2 sacha coenen domina anche gara 2 e fa suo il gp del trentino

Sacha Coenen si è imposto anche nella seconda gara del Gran Premio del Trentino, quinto round del Mondiale MX2 2026. Il pilota ha concluso la competizione in prima posizione, consolidando la sua vittoria nel weekend e portando a casa il secondo successo consecutivo sul circuito italiano. La gara si è svolta senza incidenti significativi, con Coenen che ha mantenuto un ritmo costante per tutta la durata della competizione.

Un dominante Sacha Coenen si è aggiudicato anche Gara-2 del Gran Premio del Trentino, quinto appuntamento del Mondiale MX2 2026, facendo suo il secondo round italiano della stagione. Sul tracciato di Pietramurata Sacha Coenen (KTM) ha vinto la seconda manche in totale scioltezza con 6.0 secondi sullo spagnolo Guillem Farres (Triumph) mentre chiude al terzo posto tedesco Simon Laengenfelder (KTM) a 9.2. Quarta posizione per il ceco Julius Mikula (KTM) a 10.9, quinta per il lettone Karlis Alberts Reisulis (Yamaha) a 12.9, davanti a suo fratello Janis Martins Reisulis (Yamaha) sesto a 18.1. Settima posizione per il francese Mathis Valin (Kawasaki) a 19.🔗 Leggi su Oasport.it

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