A Muzzana del Turgnano, la Festa del Perdonut riprende dopo un’interruzione, coinvolgendo la comunità in un evento che unisce fede, musica e memoria storica. L’appuntamento rappresenta un momento importante per gli abitanti del paese, che si riuniscono per celebrare le proprie tradizioni e rafforzare i legami sociali. La manifestazione, che si svolge annualmente, vede la partecipazione di diverse generazioni e si inserisce nel calendario delle iniziative locali.

La comunità di Muzzana del Turgnano si prepara a vivere un momento di profonda connessione tra fede, memoria storica e identità sociale con la ripartenza della Festa del Perdonut. L’evento, che affonda le sue radici in un voto espresso alla Madonna il 12 marzo 1944 per ottenere la fine delle ostilità belliche e la salvaguardia del territorio, si svilupperà tra giovedì 23 e domenica 26 aprile, arricchito da una mostra fotografica dedicata al Friuli colpito dal sisma presso Villa Muciana. Un ponte generazionale tra la classe 1976 e la memoria del territorio. L’organizzazione di questa ricorrenza vede come motore pulsante la classe 1976 di Muzzana, che collabora attivamente con il Comune, l’Associazione Spazio Zero 18 e la parrocchia di San Vitale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Muzzana: riparte il Perdonut tra fede, musica e memoria storica

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