Dal 28 marzo e fino al 30 aprile, è aperta al pubblico una mostra fotografica intitolata

Dallo scorso 28 marzo - e fino al prossimo 30 di aprile - è possibile visitare la mostra fotografica "Con la musica per la musica", allestita dall’associazione "Fra le quinte", in collaborazione con il fotoclub "Il Guercino". Una mostra che, come suggerisce il suo titolo, unisce l’aspetto musicale a quello più strettamente visivo. L’esposizione, che racchiude una serie di scatti realizzati del poliedrico artista Alessandro Ettore Corona, propone, infatti, "un percorso visivo che esplora il legame tra immagine e suono, offrendo al pubblico un’esperienza artistica che unisce fotografia e suggestioni musicali all’interno degli spazi della Galleria FraLeQuinte (il cui ingresso è posizionato su via Bulgarelli, a Cento, ndr), presso la Scuola dell’infanzia Antonio Giordani.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Musica in mostra con l’associazione "Fra le quinte"

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