Napoli Libri Dietro le Quinte torna con teatro e musica | il 27 febbraio in scena Salvate i Bambini da Lu Xun
A Napoli, il festival “Libri Dietro le Quinte” torna il 27 febbraio con uno spettacolo teatrale e musicale, portando in scena “Salvate i Bambini” di Lu Xun. La manifestazione, che si svolge in un vecchio teatro ristrutturato nel cuore della città, offre un’alternativa culturale per il pubblico locale. Durante l’evento, si potrà ascoltare musica dal vivo mentre si leggono brani tratti dall’opera dello scrittore cinese, creando un’atmosfera coinvolgente e dinamica.
Rinasce a Napoli “Libri Dietro le Quinte”: teatro, letteratura e musica per un nuovo spazio di cultura. La rassegna culturale “Libri Dietro le Quinte” riapre le sue porte al Cultural Hub Art 33 di Napoli il 27 febbraio. Un format che unisce letteratura, teatro e musica si rinnova con l’obiettivo di stimolare la riflessione sulla contemporaneità e creare un punto di incontro tra artisti e pubblico. Un’apertura intensa: “Salvate i Bambini” e l’eco di Lu Xun. La nuova edizione prenderà il via con “Salvate i Bambini”, una rielaborazione drammaturgica del celebre “Diario di un pazzo” dello scrittore cinese Lu Xun.🔗 Leggi su Ameve.eu
