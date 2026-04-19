Musica e immagini in dialogo | al Conservatorio due eventi tra libri e cinema muto

Giovedì 23 aprile si terrà al Conservatorio Nicolini un evento che combina musica, immagini e parole, creando un momento di incontro tra cinema muto e composizione musicale. Due appuntamenti si svolgeranno in questa occasione, durante i quali saranno presentati brani musicali e sequenze cinematografiche, con l’obiettivo di mettere in relazione le espressioni artistiche visive e sonore. L’evento si inserisce in un calendario dedicato alla cultura e all’arte musicale.

Un pomeriggio che intreccia parole, immagini e suoni, mettendo al centro il dialogo tra musica e cinema: è questo lo spirito dell’appuntamento in programma giovedì 23 aprile al Conservatorio Nicolini. Alle ore 16,30, nella biblioteca del Conservatorio, Caterina Calderoni presenterà il volume.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Bergamo stasera: tra cinema muto, letture e memoria storicaBergamo e i comuni limitrofi ospiteranno stasera, martedì 7 aprile, un programma variegato tra cinema, letteratura e incontri civili. Conservatorio – Storico protocollo d’intesa tra il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento e il Festival Puccini di Torre del LagoTempo di lettura: 3 minuti È stato sottoscritto uno storico protocollo d’intesa tra il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento,... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: 100 anni di cinema sonoro: Mario Totaro a Palazzo Gradari per una lezione-concerto tra musica e immagini; Quando il cinema si ascolta: il potere della musica nelle immagini; VIDEO | Musica, immagini e parole: il racconto del 58° Vinitaly; The Music of Ennio Morricone, concerto tributo a Parma il 26 aprile. Musica e immagini in dialogo: al Conservatorio due eventi tra libri e cinema mutoUn pomeriggio che intreccia parole, immagini e suoni, mettendo al centro il dialogo tra musica e cinema: è questo lo spirito dell’appuntamento in ... piacenzasera.it La beat generation arriva in piazza. Musica e immagini dagli anni ‘60Alcuni componenti delle mitiche band locali degli anni ‘60 e di oggi sabato a partire dalle 21 si alterneranno sul palco in piazza Guercino in una jam session dedicata alla musica di quel periodo. Nel ... ilrestodelcarlino.it La musica scende in piazza, come di consueto, il 1 maggio facebook Portiere delle giovanili dell’Udinese e grande appassionato di musica rap e trap, Josè presenta sui social la sua hit Smog di Milano. E mentre canta davanti alla telecamera, ecco che alle sue spalle compare il padre x.com