Musica e immagini in dialogo | al Conservatorio due eventi tra libri e cinema muto

Da ilpiacenza.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 23 aprile si terrà al Conservatorio Nicolini un evento che combina musica, immagini e parole, creando un momento di incontro tra cinema muto e composizione musicale. Due appuntamenti si svolgeranno in questa occasione, durante i quali saranno presentati brani musicali e sequenze cinematografiche, con l’obiettivo di mettere in relazione le espressioni artistiche visive e sonore. L’evento si inserisce in un calendario dedicato alla cultura e all’arte musicale.

Un pomeriggio che intreccia parole, immagini e suoni, mettendo al centro il dialogo tra musica e cinema: è questo lo spirito dell’appuntamento in programma giovedì 23 aprile al Conservatorio Nicolini. Alle ore 16,30, nella biblioteca del Conservatorio, Caterina Calderoni presenterà il volume.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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