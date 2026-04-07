Stasera a Bergamo e nei comuni vicini si svolgeranno diverse iniziative dedicate a cinema, letture e memoria storica. La serata prevede proiezioni di film muti, sessioni di lettura pubblica e incontri pubblici legati a temi civili. L’evento coinvolge vari spazi culturali e comunitari, offrendo un programma vario rivolto a un pubblico di diverse età. La manifestazione si svolge in più sedi distribuite sul territorio.

Bergamo e i comuni limitrofi ospiteranno stasera, martedì 7 aprile, un programma variegato tra cinema, letteratura e incontri civili. Le attività coinvolgono centri culturali, biblioteche e sale comunali in tutta la provincia. La giornata inizia alle 16.45 presso la Biblioteca Pelandi di Bergamo. Qui si terrà l’evento Ci incontriamo in un libro?, dedicato a bambini tra i 3 e gli 8 anni attraverso narrazioni e letture gratuite. L’iniziativa vede il coordinamento del personale bibliotecario insieme a Eda Servizi e al Circolo dei Narratori di Bergamo. L’obiettivo è promuovere l’alfabetizzazione precoce in un ambiente accessibile a tutti. Il cinema tra sperimentazione e accessibilità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bergamo stasera: tra cinema muto, letture e memoria storica

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