Puccini’s Opera Voci di donne | Artemis Danza e la forza delle eroine pucciniane

Sanremo, le pagelle delle canzoni: sorpresa Maria Antonietta e Colombre (8), Ermal Meta canta la guerra (7), Elettra ripetitiva (5) Proseguono gli spettacoli della Stagione di prosa e danza del Teatro Amintore Galli. Sabato 31 gennaio, a salire sul palco sarà la compagnia Artemis Danza, con Puccini’s Opera. Voci di donne, la nuova creazione di Monica Casadei dedicata a quattro eroine del compositore Giacomo Puccini di cui ricorre il centenario dalla morte: Tosca, Madama Butterfly, Mimì e Turandot. Alla partitura orchestrale di Puccini si affiancano le tracce elettroniche di Fabio Fiandrini per Bohème e Turandot e di Luca Vianini per Butterfly e Tosca.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Le voci femminili di Puccini risuonano al Teatro Comunale di RussiA Ravenna si terrà l'evento PUCCINI'S OPERA. VOCI DI DONNE presso il Teatro Comunale, Russi. L'iniziativa prevede una rappresentazione teatrale che esplora le voci femminili nelle opere di Puccini, ... mentelocale.it

La Bohème di Puccini in un palazzo storico di LuccaUn ambiente intimo, in sale magnificamente affrescate, e voci da tutto il mondo: l’Opera Role Lab chiude a Lucca il suo corso dedicato a La Bohème con un concerto dei suoi allievi presso l'Atelier Ric ... noitv.it

