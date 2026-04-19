Muro di via Alessi liquidato il collaudo del consolidamento
Il Comune di Agrigento ha saldato il pagamento per il collaudo dei lavori di consolidamento del muro di via Alessi. L’intervento, che si è concluso con questa fase, risale a un procedimento avviato dopo una sentenza del tribunale datata 2004. La liquidazione rappresenta il passaggio finale di un procedimento avviato molti anni fa.
Il Comune di Agrigento ha liquidato il compenso per il collaudo dei lavori di consolidamento del muro di via Alessi, intervento eseguito in seguito a una sentenza del tribunale del lontano 2004. L'amministrazione ha pagato 9.392 euro all'ingegnere Giuseppe Pullara, incaricato della verifica.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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