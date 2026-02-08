Caso Pucci a Sanremo 2026 | il dietrofront del comico e l’analisi di Roberto Alessi che divide il web

Andrea Pucci torna sui propri passi e annuncia che non parteciperà a Sanremo 2026. La notizia ha sorpreso molti, anche perché fino a poco prima sembrava confermato il suo coinvolgimento. Roberto Alessi, però, ha scritto un editoriale che ha scatenato discussioni online: nel suo articolo analizza il dietrofront del comico e divide il web tra chi lo difende e chi lo critica. La scelta di Pucci mette in discussione le tempistiche e le pressioni attorno alla kermesse, e ora si attende di capire quali saranno le sue prossime mos

