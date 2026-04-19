Durante un raduno di un movimento politico, un’onorevole della Lega ha ricevuto un messaggio con la frase “Muori subito”. La deputata leghista, già nel corso di un mese, ha segnalato di aver ricevuto due minacce di morte di natura concreta. La vicenda è stata resa nota attraverso le denunce presentate alla polizia.

In poco più di un mese, la deputata leghista Simonetta Matone ha ricevuto già due minacce di morte concrete. È un clima che si fa sempre più rovente e pericoloso quello attorno alla politica, estremizzato dalle frange radicali della sinistra che stanno alzando lo scontro a un livello che non si vedeva ormai da anni. Il politico di un’altra parte visto non più come avversario da affrontare ma come nemico da abbattere, in ogni modo possibile, lecito ma anche no. Stavolta all’onorevole è arrivata una mail in cui le si augura di "morire subito" e di finire "gettata in un sacco della spazzatura". La lettera è arrivata mentre Matone era impegnata...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Muori subito”. Minacce choc all’onorevole della Lega durante il raduno dei Patrioti

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