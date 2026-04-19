Lega nuove minacce di morte via mail a Simonetta Matone | Muori subito

Nella giornata di ieri, durante una manifestazione del Carroccio a Milano dedicata a pace e sicurezza, sono state inviate nuove minacce di morte via email a Simonetta Matone, deputata leghista ed ex magistrato. Le comunicazioni contenevano un messaggio esplicito con la frase: “Muori subito”. La deputata ha ricevuto queste minacce in un momento di particolare attenzione alle questioni di sicurezza.

(Adnkronos) –?A quanto si apprende, nuove minacce di morte sono arrivate via email alla deputata leghista ed ex magistrato Simonetta Matone, ieri nella giornata della manifestazione del Carroccio a Milano sui temi della pace e della sicurezza. A quanto si apprende, nella mail choc, a Matone si augura di morire subito e di finire. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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